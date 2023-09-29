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Zonguldak'ta Otomobil Hırsızlığı Şüphelileri Gözaltına Alındı

Zonguldak'ta bir otomobilin çalınması üzerine yapılan çalışmalar sonucunda 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden biri tutuklandı.