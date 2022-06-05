Zonguldak'ta otomobil hafif ticari araçla çarpıştı, 5 kişi yaralandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak'ta otomobil hafif ticari araçla çarpıştı, 5 kişi yaralandı

AA - Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
Zonguldak'ta otomobil hafif ticari araçla çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı.

Ereğli-Alaplı kara yolunda seyreden Göktan G. idaresindeki 67 LN 932 plakalı otomobil, Ereğli Organize Sanayi Bölgesi kavşağında Yusuf D'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçla çarpıştı.

Kazada sürücüler ile otomobildeki İrfan G, Hakan K. ve 2 yaşındaki İ.T.G. yaralandı.

Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan ağır yaralı İ.T.G, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title