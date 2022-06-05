Zonguldak'ta otomobil hafif ticari araçla çarpıştı, 5 kişi yaralandı - Haberler

Zonguldak'ta otomobil hafif ticari araçla çarpıştı, 5 kişi yaralandı Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı. Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobil ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu biri çocuk 5 kişi yaralandı. Ereğli-Alaplı kara yolunda seyreden Göktan G. idaresindeki 67 LN 932 plakalı otomobil, Ereğli Organize Sanayi Bölgesi kavşağında Yusuf D'nin kullandığı plakası öğrenilemeyen hafif ticari araçla çarpıştı. Kazada sürücüler ile otomobildeki İrfan G, Hakan K. ve 2 yaşındaki İ.T.G. yaralandı. Sağlık ekiplerince özel hastaneye kaldırılan ağır yaralı İ.T.G, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel Güncel Haberler

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