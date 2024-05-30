Zonguldak'ta otomobil EDS direğine çarptı: 4 yaralı
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında otomobil, Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarptı. Kazada 1'i ağır olmak üzere toplam 4 kişi yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle kara yolunda geçici bir süre ulaşım kontrollü sağlandı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde otomobilin Elektronik Denetleme Sistemi (EDS) direğine çarpması sonucu yaralanan 1'i ağır 4 kişi hastaneye kaldırıldı.
Musa A'nın kullandığı 67 UB 955 plakalı otomobil, Zonguldak-Karadeniz Ereğli kara yolu Ören mevkisinde yol kenarındaki EDS direğine çarptı.
İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerince araçtan çıkarılan, aynı aileden oldukları öğrenilen yaralılar Emine A, Nurcan A, Çağrı A. ve sürücü, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ilçedeki hastanelere kaldırıldı.
Sürücünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan kara yolundaki ulaşım, aracın kaldırılmasıyla normale döndü.