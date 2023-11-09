Zonguldak'ta Otomobil Duvara Çarptı: 2 Yaralı

Zonguldak'ta Ilıksu mevkiinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil duvara çarparak durabildi. Kazada 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza öğlen saatlerinde Ilıksu mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre sağanak yağış nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil duvara çarparak durabildi. Kazada iki kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi yaparak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesine götürdü. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatırken araç çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı. - ZONGULDAK