Zonguldak'ta Otomobil Duvara Çarptı, 1 Kişi Yaralandı

Zonguldak'ta İncivez Mahallesinde sürücüsünün kontrolünden çoktan otomobil duvara çarptı. Kazada 1 kişi araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay dün gece saatlerinde İncivez Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 67 AAF 163 plakalı otomobil sürücüsü aracın kontrolünü kaybederek duvara çarptı. Kazada araç sürücüsü içeride sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan şahsı araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahsı ambulansla hastaneye götürüldü. - ZONGULDAK