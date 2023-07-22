Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta Otomobil Duvara Çarptı, 1 Kişi Yaralandı

Güncel Haberler

Zonguldak'ın İncivez Mahallesinde meydana gelen kazada, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil duvara çarptı. Kazada araç içerisinde sıkışan 1 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Zonguldak'ta İncivez Mahallesinde sürücüsünün kontrolünden çoktan otomobil duvara çarptı. Kazada 1 kişi araç içerisinde sıkışarak yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay dün gece saatlerinde İncivez Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 67 AAF 163 plakalı otomobil sürücüsü aracın kontrolünü kaybederek duvara çarptı. Kazada araç sürücüsü içeride sıkışarak yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içerisinde sıkışan şahsı araçtan çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan şahsı ambulansla hastaneye götürüldü. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak İtfaiye Tragger Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title