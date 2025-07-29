Zonguldak'ta Otomobil Dereye Devrildi: Baba ve Oğlu Hayatını Kaybetti
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde bir otomobilin dereye devrilmesi sonucu baba H.D. ve oğlu A.D. hayatını kaybetti. Olay yerinde yapılan incelemede sağlık ekipleri baba ve oğlunun yaşamını yitirdiğini belirledi.
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde otomobilin dereye devrilmesi sonucu baba ve oğlu hayatını kaybetti.
H.D'nin (34) kullandığı 42 CRV 37 plakalı otomobil, ilçeden Mengen'e seyir halindeyken orman deposu mevkisinde dereye devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede, sürücü ile oğlu A.D'nin (6) kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Baba ve oğlunun cenazesi, Devrek Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel