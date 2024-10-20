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Zonguldak'ta Otomobil Demir Yığınına Çarptı, Yolda Yaralı Kurtarma Operasyonu

Zonguldak'ta Otomobil Demir Yığınına Çarptı, Yolda Yaralı Kurtarma Operasyonu
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Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde bir otomobilin kapalı yoldaki demir yığınına çarpması sonucu Gökberk Y.'nin bacağını demir saplandı. İtfaiye ekiplerinin 1,5 saat süren çalışmasıyla kurtarılan genç hastaneye kaldırıldı.

ZONGULDAK'ın Alaplı ilçesinde, kapalı yoldaki demir yığınına çarpan otomobildeki Gökberk Y.'nin bacağına demir saplandı. 1,5 saatlik çalışmayla kurtarılan Gökberk Y., bacağındaki demirle hastaneye kaldırıldı.

Kaza, gece saatlerinde Alaplı-Akçakoca yolu Bölge Trafik Denetleme İstasyonu mevkisinde meydana geldi. M.T., yönetimindeki 81 DC 034 plakalı otomobille, çalışma nedeniyle kapalı olduğunu fark etmediği yola girdi. Kısa süre sonra otomobil, beton dökülecek yola konulan demir yığınına çarptı. 32 milimetre kalınlığındaki demirlerden biri, otomobili de delerek sürücünün yanındaki Gökberk Y.'ye saplandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

YARALI 1 BUÇUK SAATTE KURTARILDI

İtfaiye ekiplerinin 1,5 saatlik çalışmasıyla Gökberk Y.'nin bacağına saplanan demir kesildi. Gökberk Y. bacağında demir parçasıyla ambulansa alınarak Alaplı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Hayati tehlikesi olmadığı öğrenilen Gökberk Y., tedavi altına alınırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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