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Zonguldak'ta Otomobil Çarpışması: 1 Ölü, 1 Yaralı

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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 1 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı ve tedavileri devam ediyor. Kaza nedeniyle yol bir süre trafiğe kapandı.

Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde iki otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

A.T'nin (57) kullandığı 67 ABN 618 plakalı otomobil ile Hasan Durmuş (69) idaresindeki 37 PV 451 plakalı otomobil, sanayi sitesi ışıklar mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine bölgeye polis, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı müdahalenin ardından yaralanan sürücüler Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hasan Durmuş, buradaki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

A.T'nin ise tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Kaza nedeniyle bir süre ulaşıma kapanan yol, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafiğe açıldı.

Kaynak: AA / Güncel

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