ZONGULDAK - Yakalanan 5 oto hırsızı tutuklandı - Haberler

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ZONGULDAK - Yakalanan 5 oto hırsızı tutuklandı

AA - Seçkin Kırarslan - Güncel
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Zonguldak'ta oto hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

Zonguldak'ta oto hırsızlığı iddiasıyla yakalanan 5 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Bürosu ekipleri, Çaydamar Mahallesi'nde bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Otomobil çaldığı öne sürülen M.E. (37), R.Ş. (24), S.İ. (23), M.Y. (26) ve M.Y (28), Ankara'daki adreslerinde yakalandı. Zonguldak'a getirilen, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 5 zanlı, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan çalıntı araç sahibine teslim edildi.

AA / Seçkin Kırarslan - Güncel

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