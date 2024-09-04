Zonguldak'ta Otomobil Alev Aldı

ZONGULDAK'ın Kozlu ilçesinde seyir halindeki otomobil alev alev yanarken, itfaiye tarafından söndürüldü. Otomobil, kullanılamaz hale geldi.

Olay, gece saatlerinde Kozlu ilçesi Taşbaca Mahallesi Meşe Caddesi üzerinde meydana geldi. Henüz belirlenemeyen bir sebeple R.Y.'nin kullandığı 57 FA 437 plakalı otomobil seyir halindeyken alev aldı. Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olayda yaralanan olmazken, itfaiye ekipleri yangını söndürdü. Otomobil kullanılamaz hale gelirken, polis yangınla ilgili soruşturma başlattı.

Haber: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,