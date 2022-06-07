Zonguldak'ta otobüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti - Haberler

Zonguldak'ta otobüsün çarptığı kişi hayatını kaybetti
AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otobüsün çarptığı genç kız yaşamını yitirdi.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde otobüsün çarptığı genç kız yaşamını yitirdi.
Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen yolcu otobüsü, Çaycuma- Kozcağız yolu Helvacılar köyü yol ayrımında, yolun karşısına geçmek isteyen Kader B'ye (25) çarptı.
Kazada genç kız ağır yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı, Çaycuma Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kader B, müdahaleye rağmen yaşamını yitirdi.
AA / Gökhan Yılmaz - Güncel