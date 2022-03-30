Zonguldak'ta otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı
AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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Zonguldak'ta yol denetiminde durdurulan otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı.
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta yol denetiminde durdurulan otobüste uyuşturucuyla yakalanan yolcu tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar devam ediyor.
Bu kapsamda Devrek ilçesinde yol kontrol faaliyeti sırasında bir yolcu otobüsü durduruldu. Yolculardan birinin üst aramasında 173 sentetik uyuşturucu hap ele geçirildi.
Gözaltına alınan zanlı, işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.
AA / Gökhan Yılmaz - Güncel