Zonguldak'ta Ormanlık Alanlara Giriş 30 Eylül'e Kadar Yasaklandı

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Zonguldak Valiliği, orman yangınlarını önlemek amacıyla 1 Temmuz-30 Eylül tarihleri arasında orman alanlarına girişlerin yasaklandığını duyurdu. Yasağın uygulanması jandarma, emniyet ve orman işletme müdürlükleri tarafından denetlenecek.

Zonguldak'ta yangın riskine karşı ormanlık alanlara girişlere 30 Eylül'e kadar izin verilmeyecek.

Valilikten yapılan açıklamada, il sınırları içerisinde ormanlara girişlerin, çıkabilecek yangınların önlenmesi amacıyla, özellikle anızların yakılma riski de göz önüne alınarak 1 Temmuz-30 Eylül'de yasaklandığı bildirildi.

Görevliler ve izin almak veya izinli olmak şartıyla arıcılar ile çobanların orman alanlarına girişine izin verileceği ifade edilen açıklamada, giriş yasağının uygulanması ve kontrolünün, jandarma komutanlıkları, emniyet müdürlükleri ve orman işletme müdürlükleri ile ilgili kamu kurum ve kuruluşları tarafından sağlanacağı belirtildi.

Açıklamada, ormanlık alanlara yakın yerlerde düğün ve benzeri organizasyonlarda orman yangınına neden olabilecek şekilde havai fişek, dilek balonu gibi yanıcı madde kullanılmasına izin verilmeyeceği vurgulanarak, şunlar kaydedildi:

"Köyler, mahalleler başta olmak üzere orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler, mahalleler de dahil olmak üzere, 1 Temmuz-30 Eylül'de her gün ve 24 saat boyunca anız, bağ bahçe ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır. Anız veya bağ bahçe artığı ot, dal gibi şeyleri yakanlarla ilgili Orman İşletme Müdürlüğü veya ilgili kurum tarafından idari para cezası için işlem tesis edilecektir."

Ekiplerin kararların uygulanmasını titizlikle takip edeceği ve tüm önlemlere rağmen herhangi yangın ihbarı olması durumunda talimat beklemeksizin ilgili kurumların harekete geçip yangına müdahalede bulunacağı belirtilen açıklamada, tedbir ve yasaklara uymayanlar hakkında yasal işlem yapılacağı bildirildi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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