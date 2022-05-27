Zonguldak'ta ormanlık alanda başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin 11 şüpheli yakalandı - Haberler

Zonguldak'ta ormanlık alanda başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin 11 şüpheli yakalandı
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ormanlık alanda geçen yıl kasımda başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin 11 zanlı gözaltına alındı.
Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde ormanlık alanda geçen yıl kasımda başı kopmuş ceset bulunmasına ilişkin 11 zanlı gözaltına alındı.
Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 21 Kasım 2021'de Mustafa Keleş'in (70) cesedinin bulunmasıyla ilgili jandarma komando timlerince yürütülen çalışma genişletildi.
Olaya ilişkin gözaltına alınan 11 zanlının jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Jandarma komando timleri, Perşembe beldesi Dursunlar köyü Kadıoğlu Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 21 Kasım 2021'de cesedi bulunan Mustafa Keleş'in kayıp başını aramış, geniş güvenlik önlemlerinin alındığı bölgeye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştı.
Her yeri dikkatle arayan ekipler, Keleş'in kayıp başını cesedin olduğu yere yakın noktada bulmuştu.