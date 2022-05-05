ZONGULDAK - Ormanlık alana devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı - Haberler

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ZONGULDAK - Ormanlık alana devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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ZONGULDAK - Ormanlık alana devrilen hafif ticari araçtaki 2 kişi yaralandı

Zonguldak'ta ormanlık alana devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta ormanlık alana devrilen pikaptaki 2 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği ve plakası henüz belirlenemeyen hafif ticari araç, Gaca mevkisinde yaklaşık 50 metre yükseklikten ormanlık alana devrildi.

Kazada sürücü ile araçta bulunan kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye jandarma, sağlık ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı..

AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

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