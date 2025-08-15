Zonguldak'ta Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı

Zonguldak'ta Orman Yangınları Kontrol Altına Alındı
Zonguldak'ta iki farklı noktada çıkan orman yangınları, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Yangınlar sonucunda yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

Zonguldak'ta iki noktada çıkan orman yangınları söndürüldü.

Merkez ilçeye bağlı Terakki Mahallesi Adnan Kahveci Sokak'taki ağaçlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Rüzgarın etkisiyle kısa sürede büyüyen yangın Zonguldak Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü.

Ulutan Barajı mevkisinde de ormanlık alanda çıkan yangına ilk müdahaleyi güvenlik görevlileri yaptı. Bölgeye sevk edilen Zonguldak Orman Bölge Müdürlüğü ile Zonguldak ve Kozlu belediyeleri itfaiye ekipleri tarafından müdahale edilen yangın da söndürüldü.

Yangınlarda yaklaşık 2 hektarlık alan zarar gördü.

Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel
