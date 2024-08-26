Zonguldak'ta Orman Yangını: Söndürme Çalışmaları Devam Ediyor
Zonguldak'ın Devrek ilçesinde çıkan orman yangınına havadan ve karadan müdahale ediliyor. Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.
ZONGULDAK'ın Devrek ilçesinde orman yangını başlarken, ekipler söndürülmesi için havadan ve karadan müdahale ediyor.
Devrek ilçesi Halilbeyoğlu Köyü Solaklar mevkisinde öğle saatlerinde henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Bölgede yaşayan vatandaşlar, dumanları fark edip 112 acil çağrı merkezine ihbarda bulundu. Bölgeye Orman Bölge Müdürlüğü ve çevre belediyelerin itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, 9 arazöz, 2 su ikmal tankeri, 2 dozer, 3 ilk müdahale aracı, 55 personel ve 2 yangın söndürme helikopteri ile yangına müdahaleye başladı. Söndürme çalışmaları sürüyor.
Haber: Ali Sencer ARSLAN/ZONGULDAK,
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