Zonguldak'ta operasyon: 2 şüpheli tutuklandı
Zonguldak'ta gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı. Operasyonlarda uyuşturucu madde ve silah ele geçirildi.
Zonguldak'taki operasyonlarda yakalanan 2 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent merkezi, Karadeniz Ereğli ve Gökçebey ilçelerinde operasyon düzenlendi.
Aramalarda, 4 kilo 431 gram uyuşturucu madde, 6 uyuşturucu hap, 1 uyuşturucu kullanma aparatı, 1 silah ve 47 tabanca mermisi ele geçirildi.
Operasyonda yakalanan 6 şüpheliden 4'üne "uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak" suçundan adli işlem yapıldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen T.A. ve E.T, çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.