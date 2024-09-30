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Zonguldak'ta Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Okullarda Eğitim Ara Verildi

Zonguldak'ta Olumsuz Hava Koşulları Nedeniyle Okullarda Eğitim Ara Verildi
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Zonguldak'ta yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ekim Pazartesi günü tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi. Kamu kurumlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı açıklandı.

ZONGULDAK'ta olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ekim Salı günü tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün ara verildi.

AFAD'ın turuncu kod uyarısı verdiği Zonguldak'ta, valilik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ekim Pazartesi günü tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Vali Osman Hacıbektaşoğlu imzasını taşıyan açıklamada, "Olumsuz hava koşulları nedeniyle; ilimiz genelindeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında 1 Ekim Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir." denildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel

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