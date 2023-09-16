Zonguldak'ta Okul Servislerine Yönelik Denetimler Sürüyor
Zonguldak'ta okul taşıtlarının trafiğe katılmasıyla trafik yoğunluğunda artış yaşanması üzerine okul servislerine yönelik denetimler sıklaştırıldı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 11-16 Eylül tarihleri arasında 310 okul servis aracı kontrol edildi ve denetimlerin devam edeceği açıklandı.
Zonguldak'ta jandarma ekiplerinin okul servislerine yönelik denetimleri sürüyor.
Zonguldak'ta okul taşıtlarının da trafiğe katılmasıyla trafik yoğunluğunda önemli derecede artış görüldüğü belirtilerek okul servislerine yönelik denetimler sıklaştırıldı. 11-16 Eylül tarihleri arasında İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 310 okul servis aracı kontrol edildi. Denetimlerin aralıksız süreceği belirtildi. - ZONGULDAK
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel