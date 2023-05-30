Zonguldak'ta öğretmeni darp eden 2 kişi tutuklandı

Zonguldak'ta kendilerini uyaran görevli öğretmeni darp eden şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Zonguldak Fen Lisesi Öğrenci Pansiyonu'nun bahçesinde meydana gelen olayda, M.N. (24), Y.İ.A. (28), R.C.K. (19), O.A. (28) ve E.Ş. (20) isimli şahıslar alkol alarak çevreye rahatsızlık verdi. Şahısları uyaran pansiyonda görevli öğretmen, şüphelilerden M.N. (24) ve Y.İ.A. (28) tarafından darp edildi.

Olay yerine sevk edilen ekiplerce şüpheli 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheliden M.N., Y.İ.A., R.C.K. adli kontrolle serbest bırakıldı. Darp olayını gerçekleştiren M.N. ve Y. İ. A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK