Üye Girişi
28 MAYISSEÇİM SONUÇLARI İÇİN TIKLAYIN
Haberi Paylaş
Zonguldak'ta öğretmeni darp eden 2 kişi tutuklandı

Zonguldak'ta öğretmeni darp eden 2 kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Zonguldak'ta kendilerini uyaran görevli öğretmeni darp eden şüphelilerden 2'si tutuklandı. Olayda 5 kişi gözaltına alındı.

Zonguldak'ta kendilerini uyaran görevli öğretmeni darp eden şüphelilerden 2'si tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, dün gece saatlerinde Zonguldak Fen Lisesi Öğrenci Pansiyonu'nun bahçesinde meydana gelen olayda, M.N. (24), Y.İ.A. (28), R.C.K. (19), O.A. (28) ve E.Ş. (20) isimli şahıslar alkol alarak çevreye rahatsızlık verdi. Şahısları uyaran pansiyonda görevli öğretmen, şüphelilerden M.N. (24) ve Y.İ.A. (28) tarafından darp edildi.

Olay yerine sevk edilen ekiplerce şüpheli 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheliden M.N., Y.İ.A., R.C.K. adli kontrolle serbest bırakıldı. Darp olayını gerçekleştiren M.N. ve Y. İ. A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title