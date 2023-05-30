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Zonguldak'ta öğretmeni darbeden 2 kişi tutuklandı

Zonguldak'ta öğretmeni darbeden 2 kişi tutuklandı

Güncel Haberler

Zonguldak Fen Lisesi pansiyonunun bahçesinde alkol alırken kendilerini uyaran öğretmen Haydar E.'yi darbederek kaburgasını kıran Y.İ.A. (28) ve M.N. (24), tutuklandı.

ZONGULDAK'ta, Fen Lisesi pansiyonunun bahçesinde alkol alırken kendilerini uyaran öğretmen Haydar E.'yi darbederek kaburgasını kıran Y.İ.A. (28) ve M.N. (24), tutuklandı.

Olay, gece saatlerinde Zonguldak Fen Lisesi öğrenci pansiyonunun bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, pansiyonun bahçesinde alkol alan 5 kişiyi, pansiyonda nöbetçi olan öğretmen Haydar E., uyardı. Buradakilerden 2'si, öğretmene karşı çıkarak saldırdı. Sesleri duyan, pansiyonda kalan öğrencilerin haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, 5 kişiyi gözaltına aldı. Gözaltına alınan 5 kişiden 2'si ifadelerinin ardından, R.C.K. (19) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öğretmeni darbeden Y.İ.A. ve M.N. ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Darbedilen öğretmenin ise bir dizi ameliyat geçirdiği, kaburgasının kırık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNDEN AÇIKLAMA

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü'nden olaya ilişkin yapılan açıklamada şöyle denildi:

"İlimizdeki eğitim ve öğretim hayatının güvenli bir şekilde sürdürülmesi için okul çevrelerinde sebepsiz yere bekleme yapan ve çevreye rahatsızlık veren şahıslara karşı her daim öğrenci ve öğretmenlerimizin yanında yer alarak hizmet etmeye tarafımızca devam edilecektir."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ali Sencer Arslan - Güncel

Zonguldak Güncel Haberler

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