Zonguldak'ta Öğretmene Saldırı: Sendika Başkanlarından Destek Açıklaması

Zonguldak Fen Lisesi Öğrenci Pansiyonu'nun bahçesinde alkol alan şahısların öğretmeni darp etmesi sonrası dört eğitim sendikası başkanı okul önünde basın açıklaması yaparak sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Zonguldak'ta dört sendika başkanı okul bahçesinde darp edilen öğretmene destek açıklaması yaparak sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Edinilen bilgiye göre önceki Zonguldak Fen Lisesi Öğrenci Pansiyonu'nun bahçesinde meydana gelen olayda, M.N. (24), Y.İ.A. (28), R.C.K. (19), O.A. (28) ve E.Ş. (20) isimli şahıslar alkol alarak çevreye rahatsızlık verdi. Şahısları uyaran pansiyonda görevli öğretmen Haydar Erduranlı; şüphelilerden M.N. (24) ve Y.İ.A. (28) tarafından darp edildi.

Olay yerine sevk edilen ekiplerce şüpheli 5 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheliden M.N., Y.İ.A., R.C.K. adli kontrolle serbest bırakıldı. Darp olayını gerçekleştiren M.N. ve Y. İ. A. tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Vücudunda parçalı kırıklar oluşan ve ameliyata alınan Haydar Erduranlı, tedavisinin ardından taburcu edildi. Yaşananların ardından dört eğitim sendikası okul önüne gelerek basın açıklaması yaptı. Eğitim-İş, Eğitim-Sen, Eğitim-Bir Sen ve Türk-Eğitim Sen Şube Başkanları; öğretmen Haydar Erduranlı'ya yapılan saldırıyı kınadıklarını ve sorumluların gerekli cezayı almasını istediler. - ZONGULDAK