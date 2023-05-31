Zonguldak'ta öğretmene saldıran şüphelilerden ikisi tutuklandı

Zonguldak Fen Lisesi pansiyonunda alkol alan şüphelilerden ikisi, öğretmeni uyaran Haydar Erduranlı'ya saldırdıkları gerekçesiyle tutuklandı. Olayı kınayan öğretmen sendikaları, okul ve pansiyonların güvenlik ve sağlık açıklarının kapatılması gerektiğini belirtti.

ZONGULDAK Fen Lisesi pansiyonunun bahçesinde gece saatlerinde alkol aldıkları sırada kendilerini uyaran öğretmen Haydar Erduranlı'ya saldıran şüphelilerden ikisi tutuklandı. Olayla ilgili öğretmen sendikalarının okul önünde yaptıkları ortak basın açıklamasında saldırı kınandı, okul ve pansiyonların güvenlik ve sağlık alanlarındaki açıklarının kapatılması gerektiği belirtildi.

Olay, 29 Mayıs gecesi Zonguldak Fen Lisesi'nin öğrenci pansiyonu bahçesinde meydana geldi. İddiaya göre, pansiyonun bahçesinde alkol alan 5 kişiden 2'si, kendilerini uyaran nöbetçi öğretmen Haydar Erduranlı'ya saldırdı. Pansiyonda kalan öğrencilerin sesleri duyup haber vermesiyle olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan polis ekipleri 5 kişiyi gözaltına aldı. 5 kişiden 2'si savcılıktaki ifadelerinin ardından, R.C.K. (19) ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öğretmeni darbeden Y.İ.A.(28) ve M.N.(24) ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kaburgası kırılan Erduranlı ise tedavisinin ardından taburcu edildi.

Basın açıklamasının ardından Türk Eğitim-Sen Şube Başkanı Şahin Ören, Eğitim-Sen Şube Başkanı Halis Sabah ve Eğitim Bir-Sen Şube Sekreteri Kader Öztürk söz alarak saldırıya uğrayan öğretmene geçmiş olsun dileklerini ilettiler.