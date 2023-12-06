Üye Girişi
Haberler

Zonguldak'ta öğrencisini darbettiği ileri sürülen öğretmene dava açıldı

Son Güncelleme:
Abone Ol

Zonguldak'ta öğrencisini darbettiği ileri sürülen öğretmen hakkında "kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle basit yaralama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Zonguldak'ta öğrencisini darbettiği ileri sürülen öğretmen hakkında "kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle basit yaralama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı.

Kozlu'daki bir ilkokulda 30 Mart'ta, A.A'yı (8) darbettiği öne sürülen öğretmen E.Ç. hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı.

Zonguldak Cumhuriyet Başsavcılığınca "kamu görevlisinin sahip bulunduğu nüfuz kötüye kullanılmak suretiyle basit yaralama" suçundan 1,5 yıla kadar hapis istemiyle iddianame hazırlandı.

İddianamenin kabul edilmesiyle öğretmen E.Ç'nin yargılanmasına önümüzdeki günlerde Zonguldak 5. Asliye Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.

İddianame

İddianamede, baba C.A'nın; oğlunun olay tarihinde okuldan eve geldiğinde yüzünde şişlik gördüğüne, konuyu sorduğu oğlunun, şüpheli E.Ç'nin kendisini iterek yanağını sıktığını söylediği, olayla ilgili şikayetçi olduğuna yer verilerek şüphelinin alınan ifadesinde ise üzerine atılı suçlamayı kabul etmediği aktarıldı.

İddianamede, "Her ne kadar şüpheli üzerine atılı suçlamayı kabul etmemiş ise de müştekinin mağdurun yaralanmasına ilişkin anlatımları ile adli raporunun uyumlu olduğu, dolayısıyla şüphelinin beyanlarının kendisini suçtan kurtarmaya yönelik olduğunun değerlendirildiği, neticeten kamu görevlisi olan şüphelinin olay tarihinde okulunda öğrenci olan mağduru elleriyle darbetmek suretiyle üzerine atılı suçu işlediğine dair hakkında kamu davası açılmasını gerektirir yeterli delile bağlı yeterli şüphenin mevcut olduğu anlaşılmaktadır." ifadelerine yer verildi.

Öte yandan Milli Eğitim Müdürlüğünün başlattığı soruşturma kapsamında da öğretmen E.Ç'ye uyarı cezası verildiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Güncel

Cumhuriyet Zonguldak Ceza Soruşturma Suç Hukuk Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Kabine toplantısı konuları! GÜNDEMDE NELER VAR? 6 Aralık Kabine toplantısı konuları neler? Kabine toplantısı bitti mi? SON DURUM! Kabine toplantısı gündeminde neler var? Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi partiden milletvekili? Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu'nun hayatı! ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Antalya su kesintisi listesi! KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Konya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Bursa su kesintisi listesi! İZSU İzmir su kesintisi: İzmir'de sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İzmir su kesintisi listesi! Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu neden istifa etti? İYİ Parti'li İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu hangi partiye katıldı? ASKİ Ankara su kesintisi: Ankara'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık Ankara su kesintisi listesi! İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 6-7 Aralık İstanbul su kesintisi listesi! Komedyen Gözde Karakaya kimdir, kaç yaşında, nereli, evli mi, asıl mesleği ne? Selahattin Demirtaş beraat edildi mi SON DAKİKA 2023! Selahattin Demirtaş davası ne oldu, karar çıktı mı? CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 7 Aralık GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! 7 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 7 Aralık Perşembe burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Galatasaray Şampiyonlar Ligi gruptan nasıl çıkar, oran, ihtimal kaç? Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde nasıl tur atlar?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title