Öğrenciler gündelik yaşam pratiklerini eğlenerek ve yaşayarak deneyimliyor

Zonguldak'ta günlük yaşam pratiklerini atölye çalışmalarıyla deneyimleyen ilk ve ortaokul öğrencileri, birçok alanda yetkinlik kazanarak geleceğe hazırlanıyor.

"Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli" doğrultusunda Milli Eğitim Bakanlığı Temel Eğitim Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan "Yaşam Becerileri Projesi", kentte ekim ayında uygulanmaya başlandı.

Öğrencilere, hayatlarını bilinçli, verimli ve planlı sürdürmeleri için temel becerilerin kazandırılması amaçlanan ve her hafta farklı okulda uygulanan proje, kentte şu ana kadar 305 okulda hayata geçirildi.

Öğrenciler, atölyelerde ayakkabı bağlamaktan düğme dikmeye, yatak toplamaktan nevresim değiştirmeye, çamaşır yıkamaktan ütü yapmaya ve toz almaya, sıfır atık farkındalığından özgün tasarımlar yapabilmeye, mutfak becerilerinden sanatsal faaliyetlere kadar birçok alanda kendi kendini yönetme becerisine sahip oluyor.

Sorumluluk bilinci kazanarak sosyal ve duygusal becerilerini geliştirmenin yanı sıra ??planlı yaşam ve çevre bilinci kazanan öğrenciler, yaratıcılık ve girişimcilik özelliklerini de öne çıkarma imkanı buluyor.

Bir yandan eğlenen bir yandan da kendi ayakları üzerinde durmayı öğrenen öğrenciler, geleceğe daha donanımlı ve öz yeterli bireyler olarak hazırlanıyor.

"Öğrenciler kendilerini hayata hazırlıyor"

İl Milli Eğitim Müdürü Uygar Keskin, AA muhabirine, kökeninde bilgi, odağında beceri, hedefinde gelecek olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli ile topluma entegre, dinamik, öğrencileri geleceğe hazırlayan eğitim modelini uygulamaya çalıştıklarını söyledi.

Öğrencilerin toplumsal yaşama uyum sağlamaları, gelecekte karşılaşabilecekleri sorunlara karşı da çözüm üretmelerine katkı sağlamaya çalıştıklarını belirten Keskin, okullarda buna ilişkin atölyeler kurduklarını dile getirdi. Keskin, şöyle devam etti:

"Öğrencilerimiz toplumda karşılaşabilecekleri sorunlara ilişkin buralarda çözüm üretiyorlar, beceri geliştiriyorlar. Temel becerilerini burada elde ediyorlar. Yıl boyunca ilk ve ortaokullarda uygulamaya konulmakla birlikte çocukların, temel sağlık becerileri, sağlıklı beslenmeyle alakalı çalışmaları, odasını toplaması, ayakkabısını bağlaması, kıyafetini katlayıp dolabına koyması, mutfakta çeşitli uğraşlar edinmesi hedeflenmektedir. İletişim becerilerini de bunun içine koyabiliriz. Sıfır atık ve çevreyle ilgili de duyarlılıklarını ortaya koyabiliriz."

Keskin, atölyelerde yaptıkları çalışmalar sayesinde öğrencilerin gelişimlerini yakından görme imkanı bulduklarını dile getirerek, "Öğrencilerimiz teorik bilginin yanında somut uygulama alanlarıyla kendilerini hayata hazırlıyorlar." dedi.

"Proje çocukların gelişimine çok faydalı"

Fener İlkokulu 2. sınıf öğrencisi Almila Saka da atölyede yeni beceriler kazandığı için mutlu olduğunu ifade ederek, "Yatak ve oda toplamak, temizlik yapmak, el sanatlarıyla uğraşmak, hayvanları beslemek, ayakkabı bağlamak ve düğme iliklemek, kolay yemekler hazırlamak gibi pek çok şey öğrendik. Öğrendiklerimi evde uyguluyorum. Ev işlerinde anneme yardım ediyorum. Bunları yaptığımda mutlu hissediyorum." diye konuştu.

Almila Saka'nın annesi Tuğçe Saka da projenin çocukların gelişimine çok faydalı olduğunu, onların sorumluluk alma duygularını ve öz güvenlerini geliştirdiğini, empati kurmalarını sağladığını dile getirdi.

Projenin çocuklara yansımasının çok olumlu olduğunu vurgulayan Saka, "Bu sabah kalktığında bir şey söylemeden yatağını kendi topladı, pijamalarını katladı, masasını toparladı, çantasını kendi hazırladı. Bu proje, öğrencilerin kendilerini geliştirme süreçlerine katkı sağlıyor. Yaparak ve yaşayarak öğrenmelerine olanak tanıyor." dedi.

"Artık işleri evde beraber yapabiliyoruz"

Fener İlkokulu 3. sınıf öğrencisi Hamza Uzunöz de evde ailesine yardımcı olmaya çalıştığını, kırılan oyuncaklarını tamir ettiğini belirterek, arkadaşlarına da yeni şeyler öğrenmeleri için tavsiyede bulunduğunu söyledi.

Bu sayede hayatlarının kolaylaştığını ifade eden Uzunöz, bir işin ucundan tutarak daha verimli zaman geçirdiklerini vurguladı.

Hamza Uzunöz'ün babası Murat Uzunöz de atölye sayesinde çocukların yaparak ve yaşayarak öğrenmesinin onlara unutulmayacak beceriler kazandırdığını belirtti.

Çocuklardaki değişimi ve gelişimi yakından gördüklerini dile getiren Uzunöz, "Mevcut şartlarda hayatımızda bunları çocuklarımızla yapacak belki vaktimiz yok, belki aklımıza gelmiyor. Bu eğitim modeli sayesinde çocuklarımız bunu bize tekrar hatırlattılar. Artık işleri evde beraber yapabiliyoruz. Öz güvenleri yerine geldi. Tek başına kendilerine yetebileceklerinin farkına vardılar." diye konuştu.