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Zonguldak'ta Öğrenciler Kış Lastiği Değişimiyle Deneyim Kazanıyor

Zonguldak'ta Öğrenciler Kış Lastiği Değişimiyle Deneyim Kazanıyor
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Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, araçların kışlık lastik değişimini yaparak hem mesleki deneyim kazanıyorlar hem de harçlıklarını çıkarıyorlar. Proje kapsamında öğrenciler, uygulamalı eğitim alarak müşteri iletişimi ve teknolojik araçları tanıma fırsatı buluyor.

Zonguldak'ta meslek lisesi öğrencileri, araçların kışlık lastik değişimini yaparak mesleki deneyim kazanıyor.

Şehirler arası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için kış lastiği takma zorunluluğunun 1 Aralık'ta başlamasının ardından Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde eğitim gören 16 öğrenci için proje başlatıldı.

Bu kapsamda araçların kışlık lastik değişimini yapan öğrenciler, okulun döner sermayesine katkı sağlamalarının yanı sıra hem harçlıklarını çıkarıyor hem de tecrübe edinme fırsatı buluyor.

Okul müdürü Muhammet Yıldız, gazetecilere, motorlu araçlar teknolojisi alanı öğrencilerinin uygulama eğitimlerini araç üzerinde yapmaları için proje başlattıklarını söyledi.

Araçların yazlık ve kışlık değişimlerini yaptıklarını anlatan Yıldız, "Döner sermaye kapsamında bu uygulamalar yapılmaktadır. Alınan ücretler döner sermaye hesabına yatırılmakta. Bu hesaptan öğrencilerimize de harçlık verilmektedir. Öğrenciler proje sayesinde uygulamalı eğitimlerini sürdürüyor. Teknolojik araçları burada tanımanın yanı sıra müşteri iletişimini de görmekteler. Bu, öğrencilerimiz için bulunmaz bir deneyim." dedi.

Müşteri Şendoğan Gök, piyasadaki işlerin yoğunluğu ve randevu almanın zorluğundan dolayı burayı tercih ettiğini ifade ederek, "Bir nebze olsun daha sakin. Öğrencilerin pratiklerinin artması ve harçlıklarına katkıda bulunmak için de burayı tercih ediyorum. Aldığım hizmetten de memnunum." diye konuştu.

Motorlu Araçlar Teknolojisi Alan Şefi İsmet Kök ise öğrencilerin deneyim kazanmasının önemli olduğunu vurgulayarak, piyasadaki fiyatla aynı oranda değişim yaptıklarını, işin kalitesinin de aynı olduğunu kaydetti.

Öğrenci Tunahan Sugeçti de projeyle deneyim kazandığını ve harçlığını çıkardığını dile getirdi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel
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