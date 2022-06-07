ZONGULDAK - Öğrenciler geri dönüşümün önemini koreografiyle anlattı - Haberler

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ZONGULDAK - Öğrenciler geri dönüşümün önemini koreografiyle anlattı

AA - Fadime Yılmaz Elma - Güncel
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Zonguldak'ta "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında ilkokul öğrencileri, koreografiyle geri dönüşümün önemini vurguladı.

Zonguldak'ta "Türkiye Çevre Haftası" kapsamında ilkokul öğrencileri, koreografiyle geri dönüşümün önemini vurguladı.

Bahçelievler İlkokulu'nda düzenlenen etkinlikte öğrenciler, yaptıkları sıfır atık temalı gösteride geri dönüşüm logosunu oluşturdu.

Çevreyi temiz tutma mesajı veren öğrencilerin etkinliği beğeni topladı.

Sınıf öğretmeni Celal Yağız, gazetecilere, sınıflarda atık kağıt, pil toplama, geri dönüşüm konularında çalışmalar yaptıklarını anlatarak, "Bu tür etkinliklerin devamını, çocuklarda da geri dönüşüm bilincinin oluşması açısından önemli görüyoruz." dedi.

Öğrencilerden Tuana Erkişi de geri dönüşümle doğaya güzel bir şekilde katkı sağlandığını belirterek, "Plastik, kağıt, pil atıkları doğaya çok zarar veriyor. Bunları geri dönüşüm kutularına atarak dünyamızı daha güzel hale getirebiliriz. Doğaya atılan çöpler zarar veriyor. Ayrıştırarak atık kutularına atarsak gelecek için çok güzel bir dünya beklenir." diye konuştu.

Buğlem Avcı ise doğayı temiz tutup geleceğe güvenle bakabileceklerine işaret ederek, "Okulumuzun her katında geri dönüşüm kutuları var. Bunları biz de kullanıyoruz. Geri dönüşüm kutularını her yere koyarsak dünyamızın daha ileriye gideceğini düşünüyorum." ifadesini kullandı.

AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel

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