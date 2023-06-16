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Zonguldak'ta Narkotik Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Zonguldak'ta Narkotik Operasyonu: 3 Şüpheli Yakalandı

Güncel Haberler

Zonguldak'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda 5 gram uyuşturucu madde, 17 adet hint keneviri bitkisi ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi.

Zonguldak'ta Narkotik Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonda 3 şüpheli yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü İl Merkezinde operasyon gerçekleştirdi. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda 5 gram uyuşturucu madde, 17 adet hint keneviri bitkisi ve 2 uyuşturucu hap ele geçirildi. K.T. isimli şahsa 2313 Sayılı Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanuna Muhalefet Yasa Dışı Kenevir ekimi suçundan, G.S. ve H.H.D. isimli şüpheli şahıslara uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanmak suçundan adli işlemler yapıldı. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Güncel

Zonguldak Narkotik Güncel Haberler

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