Zonguldak'ta nacak ile yaralandığı öne sürülen köpek tedaviye alındı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kesici aletle yaralanmış halde bulunan köpek tedavi altına alındı.

Abdi köyünde yaşayan Berran Karadeniz (58), kesici aletle yaralanmış halde bulduğu "Odi" isimli köpeğini kent merkezindeki özel veteriner kliniğine götürdü.

Veteriner hekim Önder Alkan, AA muhabirine, ilk muayenesinde hayvanda kesik yarası tespit ettiklerini belirterek, "Kalbin üst kısmına doğru, akciğerlerin bir kısmını söndürmüş vaziyette bize geldi. Biz de ameliyata aldık. Kapalı devre sistemle yaptık. Akciğerleri kendimiz çalıştırdık. Şu an durumu stabil. Hayati tehlikesi devam ediyor." diye konuştu.

Karadeniz, yan tarlalarında fındık toplayan işçilerin çocuklarının devamlı köpeklerini çağırdığını ancak her defasında hayvanlara engel olduğunu ifade etti.

Bir anda acı içerisinde inleyerek bahçesine giren köpeğinin ilk anda yarasını fark etmediğini aktaran Karadeniz, "Fırladım gittim yanlarına, siz ne yaptınız diye sordum. 'Taş attım.' dedi önce, 'Nacakla mı vurdun?' dedim. 'Sinirle vurmuş olabilirim.' dedi. '2 gün önce köpeklerden hiçbir şikayetimiz yok.' dediler, iki gün sonra da hayvanı yanına çağırıp kafasına nacakla vurdu." iddiasında bulundu.

Karadeniz, sahipsiz hayvanları beslediğini ve onlara barınak sağladığını belirterek, 6 yıl önce sahiplendiği köpeğinin sağlığına kavuşmasını umduğunu dile getirdi.