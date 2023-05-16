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Zonguldak'ta müstakil evde çıkan yangında yaşlı kadın dumandan etkilendi

Zonguldak'ta müstakil evde çıkan yangında yaşlı kadın dumandan etkilendi

Güncel Haberler

Zonguldak'ta müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ta müstakil evde çıkan yangında dumandan etkilenen yaşlı kadın hastaneye kaldırıldı.

Rat Mahallesi Güntepe Sokak'ta 92 yaşındaki A.S'nin yaşadığı tek katlı müstakil evde bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

Alevleri gören komşuların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ekiplerce evden çıkarılan yaşlı kadın yoğun dumandan etkilendi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan kadın, ambulansla Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay yerine gelerek sinir krizleri geçiren A.S'nin torunu E.A'ya ise ambulansta müdahale edildi.

Çalışmalar sırasında gaz kaçağı bulunan tüpü alarak evden uzaklaştıran ekipler, yangını kısa sürede söndürdü.

Yangında evde hasar oluştu.

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Kaynak: AA / Fadime Yılmaz Elma - Güncel

Zonguldak İtfaiye Güncel Haberler

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