Zonguldak'ta "Müsilaj Operasyonu"nda yakalanan 13 şüpheliden 8'i tutuklandı - Haberler

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde mafya tipi organize suç örgütleri ve bu örgütlere silah temini sağlayan suç gruplarına yönelik 16 ilde "Müsilaj" adı verilen operasyon kapsamında Zonguldak'ta gözaltına alınan 13 şüpheliden 8'i tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, KOM Şubesi ekiplerince Çaycuma Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla "Müsilaj Operasyonu" kapsamında Çaycuma ve Kilimli ilçelerinde şüphelilerin yakalanması için operasyon düzenlendi.

Yüksek meblağlı kumar organizasyonları düzenleyen, kumar organizasyonlarını tekellerinde bulunduran, bu amaç doğrultusunda çeşitli silahlı eylemler gerçekleştirerek ilçe huzur ve asayişini bozan şüphelilere yönelik 20 adreste yapılan aramalarda, ruhsatsız tabanca, kurusıkı tabanca, 2 ruhsatsız tüfek, 300 fişek ve bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 12 şüpheli yakalandı, 1 zanlı da İstanbul'da gözaltına alınarak Zonguldak'a getirildi.

İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan S.B, E.B, İ.D, S.K, O.T, O.K, Ş.Ç. ve R.T. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, U.K, S.B, S.K. ve O.B. adli kontrolle, Y.B. ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, örgüt yöneticilerinden Ş.Ş'nin ise kesinleşmiş hapis cezası nedeniyle cezaevinde bulunduğu öğrenildi.