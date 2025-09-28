Zonguldak'ta Motosiklet Sürücüsüne Ceza, Eşine Mukavemet Yüzünden Gözaltı

EMNİYET Genel Müdürlüğü (EGM), Zonguldak'ta kaldırım üzerinde seyir halinde olduğu belirlenen motosiklet sürücüsüne ceza uygulandığını ve bu sırada polise mukavemette bulunan sürücünün eşinin gerekli işlemler için polis merkezine götürüldüğünü açıkladı.

EGM'den yapılan yazılı açıklamada, "27 Eylül 2025 tarihinde Zonguldak ili Gazipaşa Caddesi üzerinde trafik ekiplerimiz tarafından gerçekleştirilen denetim sırasında bir motosikletin kaldırım üzerinde seyir halinde olduğu tespit edilmiştir. Bunun üzerine motosiklet sürücüsüne gerekli cezai işlem uygulanmıştır. Motosiklette yolcu olarak bulunan ve motosiklet sürücüsünün eşi olduğu belirlenen şahsın görevli ekiplerimize kimlik ibraz etmemesi, fiziki ve sözlü mukavemette bulunması üzerine şahıs kademeli zor kullanmak suretiyle gerekli işlemlerin yapılması için Polis Merkez Amirliği'ne götürülmüştür. Konunun araştırılması için Emniyet Genel Müdürlüğümüz tarafından Polis Başmüfettişi görevlendirilmiştir" denildi.