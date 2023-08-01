Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: Yolcu Yaralandı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde motosiklet sürücüsü otomobile çarptı. Meydana gelen kazada motosikletin arka tarafta oturan yolcu yaralandı.

Kaza, Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, Akçakoca istikametine seyir halinde olan 34 BHL 284 plakalı motosiklet sürücü Yusuf Y. direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde seyreden 67 AAG 641 plakalı otomobile çarptı. Kazada motosiklet sürücüsü Yusuf Y. yara almazken, motosikletin arkasında yolcu olarak bulunan arkadaşı Tamer Ö. çarpmanın etkisiyle yola savrularak yaralandı.

Kaza sonrası, motosiklette çarpmanın etkisi ile maddi hasar meydana gelirken, çevredekilerin ihbarıyla olay yerine gelen 112 Sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından yaralı Tamer Ö., ambulans ile Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralının sağlık durumun iyi olduğu öğrenilirken polis kazayla ilgili soruşturma başlattı. - ZONGULDAK