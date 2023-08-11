Zonguldak'ta motosiklet kazası: Sürücü ve yolcu yerde sürüklendi

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde bir motosiklet, otomobile çarpmamak için fren yapınca sürücü ve yolcu yerde sürüklendi. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde otomobile çarpmamak için fren yapan motosiklet sürücüsü, arkasındaki yolcusu ile birlikte yerde sürüklendi.

Kaza, akşam saatlerinde Orhanlar Mahallesi Yalı Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Nuri Cerrahoğlu Caddesi'nden Yalı Caddesi'ne seyir halindeki 67 ACH 338 plakalı motosikletin sürücüsü M.Y.G., karşısına çıkan otomobile çarpmamak için frene basıp direksiyonu kırdı. Motosikletinin kontrolünü kaybeden sürücü, arkasındaki eşi H.G. ile birlikte düşerek yerde sürüklendi. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları yaralıları ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Hemen tedavilerine başlanılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK