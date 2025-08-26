Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen motosiklet kazasında, direğe çarpan sürücü Mustafa Akçiçek (47) hayatını kaybetti. Kaza sonrası jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi.

Kaza, saat 15.300 sıralarında ilçeye bağlı Işıklar köyü mevkisinde meydana geldi. Mustafa Akçiçek yönetimindeki 67 ADU 021 plakalı motosiklet, sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Akçiçek, devrilen motosikletten savrulurken, kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrollerde Akçiçek'in olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Mustafa Akçiçek'in cansız bedeni, olay yerindeki inceleme sonrası otopsi için Ereğli İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
