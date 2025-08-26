Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Karadeniz Ereğli'de aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü Mustafa A. (53) kaza sonucu yaşamını yitirdi. Olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde aydınlatma direğine çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Işıklı Köyü Hesaplar mevkisinde Mustafa A'nın (53) kullandığı plakası öğrenilemeyen motosiklet, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu aydınlatma direğine çarptı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin yaptığı inceleme, sürücünün hayatını kaybettiği belirlendi.

Mustafa A'nın cenazesi, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
