Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Karadeniz Ereğli'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü, kaza yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alındı.
Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Belen Yeni Sanayi kavşağında A.A. yönetimindeki 81 AAN 758 plakalı kamyon, Sezgin K. (43) idaresindeki 67 AEA 580 plakalı motosiklet ile çarpıştı.
İhbar sonrası kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.
Sezgin K'nin cenazesi, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü A.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.
Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.
Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel