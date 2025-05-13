İstanbul'da Silivri açıklarında 3.8 büyüklüğünde deprem

Sarsıntılar bitmiyor! İstanbul'da korkutan deprem
ABD Başkanı Trump: Suriye'ye yönelik yaptırımları kaldırdık

Erdoğan'la görüşüp kararını vermiş! Trump'tan tarihi "Suriye" adımı
ABD Başkanı Trump: İstanbul'a Marco Rubio gidecek

Trump İstanbul'a gelecek mi? En sonunda kararını verdi
Ankara'daki konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı Yasmin Levy: Yarın memleketime dönüyorum

Türkiye konseri iptal edilen İsrailli şarkıcı geri adım atmadı

Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: Sürücü Hayatını Kaybetti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Karadeniz Ereğli'de kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü, kaza yerinde hayatını kaybetti. Olayla ilgili kamyon sürücüsü gözaltına alındı.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde kamyonla çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.

Belen Yeni Sanayi kavşağında A.A. yönetimindeki 81 AAN 758 plakalı kamyon, Sezgin K. (43) idaresindeki 67 AEA 580 plakalı motosiklet ile çarpıştı.

İhbar sonrası kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, motosiklet sürücüsünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Sezgin K'nin cenazesi, Karadeniz Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü A.A. polis ekiplerince gözaltına alındı.

Kaza nedeniyle ulaşım bir süre kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Abdullah Öcalan'dan PKK'nın fesih kararına ilk yorum

Abdullah Öcalan'dan terör örgütü PKK'nın feshine ilk yorum
İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha başlatıldı

İmamoğlu hakkında bir soruşturma daha! Yarın ifade verecek
Burak Özçivit'e soğuk duş! Herkese sarılıp bir tek onu es geçti

Ünlü ismin oğlundan Burak Özçivit'e soğuk duş! Yüzüne bile bakmadı
Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye insanlara izlettikleri rezilliğe bakın

Dünyanın çivisi çıkmış! Yarışma diye izlettikleri rezilliğe bakın
Türk tekstil devi iflas etti

Darboğazdan çıkamayan dev marka iflas etti, yüzlerce kişi işsiz kaldı
Bir ilimiz ayakta! Anaokulundaki uygunsuz görüntülere soruşturma

Bir ilimiz ayakta! Anaokulunda mide bulandıran sapkınlık
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.