Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: Genç Sürücü Hayatını Kaybetti

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen kazada, motosiklet sürücüsü Görsel Özmen, yayaya çarpmasının ardından düşerek otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti. Olay sonrası otomobil sürücüsü gözaltına alındı.

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçesinde yayaya çarpması sonucu devrilen motosikletin sürücüsü Görsel Özmen (18), arkadan gelen otomobilin altında kalarak hayatını kaybetti.

Kaza, dün saat 19.00 sıralarında Ereğli ilçesine bağlı Kepez Mahallesi Profesör Doktor Muammer Aksoy Caddesi'nde meydana geldi. Görsel Özmen idaresindeki 34 GK 903 plakalı motosiklet, yolun karşısına geçmek isteyen İbrahim D.'ye (71) çarpması sonucu devrildi. Bu sırada aynı şeritte arkadan gelen F.Ö.D. idaresindeki 67 NEB 701 plakalı otomobil, devrilen motosikletten yola savrulan sürücü Görsel Özmen'i fark etmeyerek üzerinden geçti. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Özmen ve yaya İbraim D., ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralılardan durumu ağır olan Özmen, bugün sabah saatlerinde doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Özmen'in cenazesi, ikindi vakti kılınan namazının ardından toprağa verildi.

Kazanın ardından gözaltına alınan otomobil sürücüsü F.Ö.D.'nin sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
