Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: 2 Yaralı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde hafif ticari araçla çarpışan motosikletteki 2 kişi yaralandı. Kazada motosiklet sürücüsü ile motosiklette yolcu olarak bulunan Emirhan Y. yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Öte yandan kaza anı, güvenlik kamerasınca kaydedildi.