Zonguldak'ta Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. Kazada 83 yaşındaki Şakir Gültekin hayatını kaybederken diğer yaralıların tedavisi devam ediyor.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde motosikletin yayaya çarpması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

E.B'nin kullandığı 34 DUY 539 plakalı motosiklet, Karadeniz Ereğli- Zonguldak kara yolu Solak köyü yol ayrımında yolun karşısına geçmek isteyen 83 yaşındaki Şakir Gültekin'e çarptı.

Gültekin ile E.B. ve motosiklette bulunan S.A. yaralandı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan yaralılardan Gültekin, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Diğer yaralıların ise tedavisi sürüyor.