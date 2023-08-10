Zonguldak'ta Motosiklet ile Pikap Çarpıştı: 1 Yaralı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana gelen trafik kazasında pikap ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Müftü Mahallesi İbrahim Efe Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Devrek yol ayrımı istikametine seyir halinde olan A.Ç.'nin kullandığı 67 ACE 437 plakalı pikap tali yola dönmek istediği sırada yine aynı istikamette ilerleyen G.K.'nin kullandığı 67 ADE 959 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddeti ile motosiklet sürücüsü yaralanırken, kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kaza yerine gelen sağlık ekipleri yaralı sürücü G.K.'ye ilk müdahalesini yapmasının ardından ilçedeki özel bir hastaneye kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralanın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Araç sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ZONGULDAK