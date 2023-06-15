Zonguldak'ta Motosiklet Hırsızlığı Yapan Şüpheliler İstanbul'da Yakalandı

Zonguldak'tan ve Kdz. Ereğli ilçesinden motosiklet çalan hırsızlar polisin takibi sonucu İstanbul'da yakalandı. Şüphelilerden birinin daha önce de motosiklet hırsızlığı, kasten yaralama, tehdit ve başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak suçlarından arandığı belirtildi.

Zonguldak'tan ve Kdz. Ereğli ilçesinden motosiklet çalan hırsızlar polisin takibi sonucu İstanbul'da yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 11 Haziran gün il merkezinden 2 adet motosikletin ve Kdz. Ereğli ilçesinden 1 adet ATV aracının çalınması olaylarına ilişkin Asayiş Şube ve Kdz. Ereğli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen araştırmalar sonucu F. A. G (19) ve B. A. (17) isimli şahısların gerçekleştirdikleri tespit edildi. Şüphelilerin İstanbul'dan Zonguldak'a geldikleri ve çalıntı motosikletler ve ATV aracıyla birlikte İstanbul'a gittikleri tespit edildi.

Operasyon için düğmeye basan ekipler, İstanbul'da yapılan araştırma sonucu F. A.G ve B. A.'ya çaldıkları iki motosiklet ve bir adet ATV aracı ile birlikte yakaladı. Gözaltına alınarak Zonguldak'a getirilen şüpheliler hakkında soruşturma başlatıldı.

Şüphelilerden F.A.G.'nın aynı zamanda İstanbul'un Pendik ilçesinde motosiklet hırsızlığı, kasten yaralama, tehdit ve başkasına ait kimlik bilgilerini kullanmak suçlarından aranmasının olduğu anlaşıldı. - ZONGULDAK