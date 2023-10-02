Zonguldak'ta Motosiklet Hırsızlığı Olayına Karışan 5 Kişi Yakalandı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, son 3 ay içerisinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarına yönelik çalışma yaparak 5 şüpheliyi yakaladı. Şüpheliler adliyeye sevk edildi ve tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Zonguldak'ta motosiklet hırsızlığı olayına karışan 5 kişi, jandarma ekiplerince yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgiye göre, Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Jandarma Dedektifleri (JASAT) ve Asayiş Timleri tarafından il genelinde son 3 ay içerisinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı olaylarına yönelik çalışma yapıldı. 5 motosiklet hırsızlığı olayına karıştığı tespit edilen 5 şüpheli yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüpheliler, tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ZONGULDAK