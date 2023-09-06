Zonguldak'ta Motosiklet Hırsızlığı KGYS Kameralarına Takıldı

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde meydana gelen motosiklet hırsızlığı KGYS'ye kameralarına takıldı. Alaplı Polisi, KGYS görüntülerinden motorun Ereğli İlçesinde ortaya çıkarak şüphelileri kısa sürede yakaladı.

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde trafik ekipleri, Karşıyaka'da kaldırımda park edilmiş H.D, ait 67 SH 016 plakalı motosikleti çalan şüpheliler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına takıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde motosiklet hırsızlıklarının failleri Y.K.,(14) S.D.,(12). isimli şüphelilerin peşine düşen polis, şüphelileri Ereğli şehir içinde durdurdu. Olayla ilgili Y.K.,(14) S.D.,(12).isimli kişileri gözaltına alındı. Şüpheliler Emniyet işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi. Çalınan motosiklet ise sahibine teslim edildi. - ZONGULDAK