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Zonguldak'ta Motosiklet Denetimlerinde 7 Sürücüye 17 Bin 960 Lira Ceza

Zonguldak'ta Motosiklet Denetimlerinde 7 Sürücüye 17 Bin 960 Lira Ceza
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Zonguldak'ta gerçekleştirilen trafik denetimlerinde 42 motosiklet kontrol edildi ve 7 sürücüye toplam 17 bin 960 lira ceza kesildi. Emniyet ekipleri, trafik güvenliğini artırmak amacıyla denetimlere devam edeceğini açıkladı.

Zonguldak'ta trafik denetimlerinde 7 motosiklet sürücüsüne 17 bin 960 lira ceza kesildi.

Kentte trafik güvenliğini artırmak amacıyla çalışmalarını sürdüren İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, İncevaz Çaybaşı Sokak ve Gazipaşa Caddesi'nde motosikletlere yönelik trafik denetimi gerçekleştirdi.

Uygulama noktasında 42 aracın kontrol edildiği denetimde, 2 sürücüye yetersiz sürücü belgesi ile araç kullanmaktan, 1 sürücüye sigortasız araç kullanmaktan, 2 sürücüye eşya taşıma kutusunu tescil belgesine işlettirmemekten, 2 sürücüye de araç dikiz aynalarını kullanılabilir durumda bulundurmamaktan 17 bin 960 lira ceza uygulandı.

Ekiplerin, trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla denetimleri yoğun şekilde sürdüreceği belirtildi.

Kaynak: AA / Gökhan Yılmaz - Güncel

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