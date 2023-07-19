Zonguldak'ta Minibüste Cinsel İstismar Davasında Sanığa 18 Yıl 9 Ay Hapis Cezası

ZONGULDAK'ta, arkadaşının kızı S.K.'ye (14), minibüste cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Barış K. (39), 'Zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan, cezanın sanığın geleceği üzerindeki etkisi göz önünde bulundurularak iyi hal indirimi ile 18 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, geçen yıl ağustos ayında Kozlu ilçesinde meydana geldi. Barış K., arkadaşının kızı S.K.'ye kendisine ait minibüste cinsel istismarda bulundu. Çevredekilerin ihbarı ile suçüstü yakalanan Barış K., gözaltına alındı. S.K.'nin olay günü giydiği iç çamaşırında yapılan adli tıp kurumu incelemesinde de sanığa ait spermler bulundu. Barış K., tutuklanırken, hakkında 'Çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan dava açıldı.

Son sözü sorulan Barış K., "Ben böyle bir şey yapmadım, beraatimi istiyorum" diye konuştu. Mahkeme, Barış K.'ye, 'zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan 22 yıl 6 ay hapis cezası verdi. Heyet, ceza miktarının sanığın geleceği üzerindeki etkisi dikkate alınarak iyi hal indirimi uygulayıp bu cezayı 18 yıl 9 aya düşürdü. Tutukluluk halinin devamına karar verilen sanık hakkında ayrıca 'kişiyi hürriyetten yoksun bırakma' suçundan mahkeme heyetince Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.