Zonguldak'ta minibüs çaldıkları iddiasıyla 3 şüpheli tutuklandı
AA - Gökhan Yılmaz - Güncel
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Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde minibüs çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.
ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ın Çaycuma ilçesinde minibüs çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan 3 şüpheli cezaevine gönderildi.
İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Torlaklar köyünde bir kişinin evinin bahçesindeki minibüsün çekici aracılığıyla çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.
Söz konusu aracın götürüldüğü çekici, ekiplerce durduruldu.
Operasyonda 3 zanlı gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
AA / Gökhan Yılmaz - Güncel