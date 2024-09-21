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Zonguldak'ta Midibüs Devrildi: 9 Yaralı

Zonguldak'ta Midibüs Devrildi: 9 Yaralı
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Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde bir midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı. Araç, yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkarak devrildi. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, sürücü jandarma karakoluna götürüldü.

Zonguldak'ın Karadeniz Ereğli ilçesinde midibüsün devrilmesi sonucu 9 kişi yaralandı.

A.Y'nin kullandığı 74 BJ 888 plakalı, Bartın-Karadeniz Ereğli arasında yolcu taşımacılığı yapan midibüs, Soğanlı mevkisinde yağışın etkisiyle kayganlaşan yolda devrildi.

Kazada, midibüsteki 9 kişi yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar, hastaneye kaldırıldı.

Ekiplerin güvenlik önlemi aldığı kara yolunda ulaşım, bir süre kontrollü sağlandı.

Sürücü, ifadesine başvurulmak üzere jandarma karakoluna götürüldü.

Öte yandan, kaza yerine gelen İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Barış Cücen, ilgililerden bilgi aldı.

Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş - Güncel

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