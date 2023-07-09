Zonguldak'ta meydana gelen heyelan anı kamerada
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Zonguldak'ta sabah saatlerinde karayolunda meydana gelen heyelanın ardından yeni heyelanlar meydana geldi. Ekipler kapanan yolu açma çalışmaları temizliyor.
Zonguldak'ta heyelan anı kamerada
ZONGULDAK - Zonguldak'ta sabah saatlerinde karayolunda meydana gelen heyelanın yeni heyelanlar meydana geldi. Ekipler kapanan yolu açma çalışmaları temizliyor.
Zonguldak-İstanbul karayolunda sabah saatlerinde meydana gelen heyelanın ardından Zonguldak istikametine meydana gelen heyelanın ardından ekipler çalışmalarını sürdürüyor. Zonguldak istikametine ulaşım trafiğe kapatıldı. Acil durumu ve hastası olanların haricinde araçların geçişine izin verilmedi. Sürücüler alternatif güzergahlara yönlendirildi.
Güzergah boyunca büyüklü küçüklü çok sayıda heyelan meydana geldi. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.